Эксперты убеждены, что большая часть россиян перейдет на наличные платежи в ближайшем будущем, сообщает DEITA.RU.

Отказ от банковских карт может спровоцировать снижение комиссий за безналичный расчет. Именно об этом президент Владимир Путин поручил подумать российскому правительству.

На данный момент банковская комиссия составляет два-три процента от суммы операции. Ретейлеры же предложили значительно уменьшить размер комиссии.

По мнению финансовых экспертов, которых цитирует «Коммерсант», снижение банковских комиссий может привести к негативным последствиям для рынка безнала. Чтобы компенсировать снижение комиссий, банки сократят различные программы лояльности и урежут кэшбэк.

Стоит отметить, что по данным ВЦИОМ, на сегодняшний день 55 процентов пользователей карт стали реже ими пользоваться. 10 процентов опрошенных в свою очередь заявили, что и вовсе перейдут на наличку.

Екатерина Брязгунова