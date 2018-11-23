Россиянам придется тратить в два раза больше денег на мобильную связь, сообщает DEITA.RU. Как пишет портал «Технологии будущего Akket», для этого существуют как минимум две причины.

Во-первых, уже летом текущего года роуминг на территории России станет незаконным. Единственный метод вернуть упущенную выгоду, разумеется, включить эту сумму в тариф. Таким образом, эксперты ожидают, что уже в мае-июне текущего года цены на мобильную связь подрастут.

Во-вторых, Минкомсвязи занимается активным продвижением проекта закона, суть которого сводится к тому, что хранить данные абонентов сотовые операторы смогут только при помощи сертифицированного отечественного оборудования. То есть операторам придется раскошелиться на замену оборудования. Конечно, эти средства тоже будут включены в новые тарифные планы.

Екатерина Брязгунова