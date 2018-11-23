Прокуратура Еврейской автономии проверить информацию о том, что жителям поселка Бира приходится самостоятельно отвозить тела умерших в морг и укладывать их в холодильник, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в региональном ведомстве, им поступила информация о том, что в Ленинском районе медработники и стражи порядка отказывают гражданам в транспортировке тел умерших россиян в морг, а в морге, в свою очередь, действует полное самообслуживание.

Отмечается, что согласно российскому законодательству перевозка тел умерших должна осуществляться исключительно специализированным транспортом. При этом при вывозе тел необходимо составлять договор об оказании услуг.

Напомним, ранее прошла информация, что в одном из якутских городов малолетние дети украли труп мертворожденного младенца.

Екатерина Брязгунова