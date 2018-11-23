Социальные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» возобновят с 1 марта, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайте Кремля.

Эксперты отмечают, что в 2018 году автомобильный рынок в России подрос: отечественные производители выпустили 1,7 миллиона машин — это на 14 процентов больше, чем годом ранее.



Это программы давали определенным категориям россиян скидку 10 процентов от стоимости машины. Жителям Дальневосточного федерального округа могли уступить 25 процентов.



Михаил Грач