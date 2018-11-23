В России хотят запретить содержание в домашних условиях ядовитых пауков, скорпионов, львов и медведей, сообщает DEITA.RU. Соответствующий проект размещен на Федеральном портале правовых актов.

Согласно списку, дополняющему закон о запрете жестокого обращения с животными, вошли такие представители дикой природы, как медведи, львы, тигры, ядовитые змеи и пауки, скорпионы, некоторые морские млекопитающие, а также любые хищники весом свыше 20 килограммов.

В исключительных случаях, например животное было ранено и человек начал о нем заботиться, его можно оставить, но при ряде обстоятельств.

Отмечается, что если животное приобретено до 1 января 2020 года, то владелец может его оставить себе. При этом некоторых животных разрешат содержать на земельных участках.

Екатерина Брязгунова