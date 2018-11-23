Россияне массово обзаводятся кипрскими паспортами, сообщает DEITA.RU.

Так, в 2017 из 5517 человек, которые получили гражданство Кипра, более 1,3 тысячи россияне.

Напомним, власти Кипра ужесточили условия программы по выдаче гражданства за инвестиции, теперь инвесторам необходимо делать дополнительный взнос в 150 тысяч евро. С 2013 года по этой программе общая сумма инвестиций составила 6,6 миллиардов евро.

Россияне уверены - большая часть инвесторов - российские депутаты: "Это чинуши в Кипр инвестируют, жить то надо где то после того как Россию разбазарят" ,"Что-то мне подсказывает - там вся наша Госдума и приближенные слуги народа".

Таисия Масина