Новая система, успешно прошедшая тестовые испытания, позволит оплачивать покупки без наличных и банковских карт, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет портал Akket.

Суть разрабатываемой Центробанком системы заключается в следующем: в магазинах и торговых центрах появятся специальные таблички с QR-кодами, с их помощью граждане, у которых есть мобильные устройства с камерой, смогут произвести оплату. Здесь главное - не забыть сообщить о своем желании кассиру, а то придется расплачиваться наличкой или по карте.

Стоит отметить, что желающие использовать новую систему должны будут установить специальное предложение. Оно будет разработано как для платформы iOS, так и для Android.

Напомним, на сегодняшний день любую покупку можно оплатить тремя способами. Во-первых, использую наличные денежные средства. Во-вторых, при помощи обычной банковской карты. Кроме того, приобретать товары можно через смартфон со встроенным модулем NFC. Этот способ появился совсем недавно.

Екатерина Брязгунова