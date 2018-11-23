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Source «Deita.ru»
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С сегодняшнего дня китайская торговая площадка AliExpress запускает в России онлайн-продажу автомобилей, сообщает DEITA.RU.  

Первой "ласточкой" столь необычной услуги стал китайский концерн 

Chery. Он представит кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7 и проведет на них распродажу. В дальнейшем линейку автопроизводителей планируется расширить.  

Как рассказал генеральный директор  AliExpress Лю Вей,  на протяжении длительного времени отмечается  повышенный интерес покупателей к новым категориям, среди которых значительный рост показывают в том числе товары для автомобилей и мотоциклов.

Таисия Масина

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