С сегодняшнего дня китайская торговая площадка AliExpress запускает в России онлайн-продажу автомобилей, сообщает DEITA.RU.

Первой "ласточкой" столь необычной услуги стал китайский концерн

Chery. Он представит кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7 и проведет на них распродажу. В дальнейшем линейку автопроизводителей планируется расширить.

Как рассказал генеральный директор AliExpress Лю Вей, на протяжении длительного времени отмечается повышенный интерес покупателей к новым категориям, среди которых значительный рост показывают в том числе товары для автомобилей и мотоциклов.

Таисия Масина