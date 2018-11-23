Российские экономисты высказали идею о сборе всех пенсионных средств в одной организации, неподчиняющейся напрямую государству, сообщает DEITA.RU. Одним из инициаторов этого и ряда других предложений по изменению пенсионной системы стал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Совместно со своими коллегами эксперт предложил предусмотреть покупку трудового стажа, что, по его мнению, должно привести к возможности выхода на пенсию граждан до пятидесяти лет.

По словам Сафонова, такая практика существует в некоторых европейских странах. Там, минимальный стаж для выхода на пенсию должен составлять 20 или 25 лет.

Таким образом, пишет портал URA.RU, если человек заканчивает вуз в 22 года и начинает свою трудовую деятельность стразу же, то уже в 47 лет можно уйти на заслуженный отдых.

Дмитрий Шевченко