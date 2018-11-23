В большинстве развитых стран скорость старения населения ниже, чем в России, сообщает DEITA.RU.



Научный журнал The Lancet поделился результатами исследований о старении. Под изучение экспертов попали 195 стран мира. Главным критерием угасания человека исследователи решили считать средний возраст жителей того или иного государства, в котором впервые проявляются признаки возрастных заболеваний.

Как оказалось, Россия заняла по этому показателю 160 место в мире. По подсчётам специалистов, средний россиян начинает сталкиваться с серьёзными проблемами со здоровьем уже в 59 лет, тогда как в большинстве развитых стран этот показатель начинается с 65 лет.

Дмитрий Шевченко