Россияне закончатся к 2050 году, такое заявление сделал протоиерей Дмитрий Смирнов, прокомментировав слова главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина о том, что через 15 лет до 30% населения страны будут мусульманами, сообщает DEITA.RU.

Смирнов согласен с такими прогнозами. Он отмечает, что мусульмане рожают больше детей, в результате чего на территории России «будут жить другие народы совсем: чечены, ингуши, арабы», и что- то менять «уже поздно».

РПЦ уже отреагировала на заявление Смирнова, подчеркнув, что это лишь частное мнение, выраженное в рамках общественной дискуссии.

Таисия Масина