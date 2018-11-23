В два раза больше женщин в 2019 году взяли кредиты на подарки мужчинам к 23 февраля, чем в прошлом году, сообщает DEITA.RU.

По данным МФО, чаще других средства на подарки берут жительницы Московского региона (20%), Санкт-Петербурга (5%) и Екатеринбурга (3,5%). Помимо роста числа заемщиц, ради своих избранников готовых пойти в микрозаймы, выросла и общая сумма займа - на 15%. Если в 2018 году к подарок на День защитника Отечество обходился в 9,7 тысяч рублей, то в 2019-м — уже 11,3 тысячи.

Отметим, что ранее специалисты НБКИ подсчитали: российские заемщики все активнее прибегают к помощи кредитных карт. Так, средний лимит кредиток увеличился почти на 7%, достигнув суммы в 51 тысячи рублей.

Кроме того, согласно последним данным БКИ ОКБ, число граждан, имеющих не менее трех кредитов, увеличилось более чем на 12% и достигло 15,1 млн человек. Число россиян, одновременно имеющих по четыре либо пять и более кредитов, выросло на 14% и 19% соответственно. А доля “счастливчиков”, имеющих лишь один кредит, на сегодняшний день составляет 48%, с двумя кредитами - 25%. Общее число граждан с высокой кредитной нагрузкой составило 27% от общего числа заемщиков. При этом, по данным ОКБ, значительно выросла и сумма долга, приходящаяся на одного заемщика. Средний долг у заемщиков с одним открытым кредитом вырос за год до 137 тысяч рублей, с двумя - до 284 тысяч рублей, с тремя и четырьмя достигла 403 тысяч и 514 тысяч рублей соответственно.

Нагрузка граждан с пятью и более кредитами увеличилась до 729 тыс. руб.

Напомним, DEITA.RU рассказывало о том, к чему может привести рекордная кредитная нагрузка россиян, которая на сегодняшний день достигла почти 15 триллионов рублей. А также о том, что на самом деле думают о своих клиентах банковские служащие и какие чувства испытывают к погрязшим в долгах россиянам.

Андрей Горюнов