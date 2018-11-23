Сервис "Яндекс" опубликовал самые необычные запросы российских школьников, сообщает DEITA.RU.

Специалисты отмечают, что, возможно, зачастую запросы в поисковик вбивают родители школьников, пытаясь помочь им с заданиями по учебе.

Например, встречаются такие запросы: сочинение о котах, сколько стихов в неделю должен учить ребенок 2 класса, рождение пуговицы окружающий мир, помоги решить математику и другие.

Отмечается, что больше всего вопросов у пользователей рунета вызывает математика - 36 миллионов запросов в 2018 году. На втором месте русский язык - 34 миллиона вопросов. На третьем месте оказались английский язык и "Окружающий мир" - 16 миллионов запросов.

Ирина Петрова