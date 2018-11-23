Розыск однокурсников обернулся для двух женщин крупными неприятностями, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.

По версии следствия, жительница города Находка дала объявление в газету о том, что ищет своих однокурсников, с которыми она обучалась в г. Казани в медицинском училище. Объявление увидела мошенница, связалась с потерпевшей по телефону и сообщила ложные сведения о том, что она является ее однокурсницей.

Войдя к ней в доверие, фигурантка рассказала о своих кредитных обязательствах, попросив одолжить ей на время 77 тысяч рублей.

Потерпевшая перевела той деньги, которые злоумышленница похитила, распорядившись по собственному усмотрению.



Вину в предъявленном обвинении женщина признала в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Таисия Масина