Один из бывших руководителей Приморского

филиала ФБУ «Морская спасательная служба Росморречфлот» подозревается в должностном преступлении, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе Дальневосточного СУТ СК РФ.

По данным следствия, в отсутствие законных оснований он подписал акты о приемке выполненных работ ООО «Судоремонтная компания «Первомайское» по ремонту судна «Ирбис», хотя по факту ремонт не проводился. По данному факту возбудили уголовное дело, провели обыски в офисах и по месту жительства лиц, возможно, причастных к совершению преступления. Ущерб, на нанесенный бывшим руководителем, превышает 600 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится ряд следственных и

процессуальных действий, его расследование находится на контроле в

аппарате следственного управления.

Таисия Масина