



В американском штате Калифорния разлилась река Русская (Russian River) и затопила городок Форествиль, сообщает DEITA.RU со ссылкой на SFGATE.





На кадрах беспилотника, размещённых на сайте издания, видно, что земельные участки полностью затоплены. Машины под водой, а дома частично погружены в воду.





Затопление стало следствием 48-часового шторма, по данным SFGATE.





Сообщается, что, если река поднимется до 14 метров, это наводнение станет самым сильным в городке за последние 24 года. Примечательно, что по состоянию на 9 утра по местному времени уровень воды уже поднялся почти до 13 метров.





Алина Калинина