Source pixabay
Совладельца «Альфа-Групп» Михаил Фридмана назвали самым
богатым жителем Лондона, сообщает DEITA.RU.
Такую оценку дал российскому олигарху журнал Forbes, ежегодно составляющий самый авторитетный рейтинг богатейших людей планеты в разных категориях.
По информации издания, среди всех долларовых миллиардеров, населяющих столицу Англии, Михаил Фридман стал самым богатым с капиталом в 15 миллиардов.
Бизнесмен потеснил ещё одного нашего соотечественника – несколько лет это звание сохранял олигарх Леонард Блаватник.
Дмитрий Шевченко
Загрузка...