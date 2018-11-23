Совладельца «Альфа-Групп» Михаил Фридмана назвали самым богатым жителем Лондона, сообщает DEITA.RU.



Такую оценку дал российскому олигарху журнал Forbes, ежегодно составляющий самый авторитетный рейтинг богатейших людей планеты в разных категориях.

По информации издания, среди всех долларовых миллиардеров, населяющих столицу Англии, Михаил Фридман стал самым богатым с капиталом в 15 миллиардов.

Бизнесмен потеснил ещё одного нашего соотечественника – несколько лет это звание сохранял олигарх Леонард Блаватник.

Дмитрий Шевченко