В субботу, 2 марта, на реке Амур серьезно пострадал рыбак. Его эвакуировали хабаровские спасатели, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, в 16 часов 50 минут по местному времени спасателям поступила информация о том, что на реке Амур необходимо эвакуировать пострадавшего рыбака. 57-летний житель Комсомольска-на-Амуре очень неудачно упал и повредил колено. Самостоятельно передвигаться он оказался не способен.





Дежурная смена спасателей прибыла на место происшествия и при помощи специальных саней, которые называются акья, эвакуировали мужчину на берег, где передали медикам прибывшей кареты скорой помощи.

Екатерина Брязгунова