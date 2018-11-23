В среду, 6 марта, в акватории Амурского залива утонул рыбак, об этом DEITA.RU сообщили в ГКУ Приморского края по ПО, делам ГО, защите населения и территорий от ЧС.

Как рассказали в управлении, в 12 часов 30 минут по местному времени спасателям поступила информация о том, что в акватории Амурского залива провалился под лёд и тонет рыбак. Хотя на место происшествия срочно выдвинулись спасатели, жизнь рыбаку сохранить не удалось.

В ведомстве отмечают, что тело мужчины подняли на поверхность и передали в руки полиции для проведения всех необходимых процедур.

Ранее прошла информация, что двоих рыбаков спасли с оторвавшейся льдины сотрудники Владивостокского поисково-спасательного отряда. Их в районе мыса Купера унесло в открытое море.

Екатерина Брязгунова