В летнюю навигацию 2019 года планируется открытие нового коммерческого рейса по Северному морскому пути, сообщает DEITA.RU. Компания «Атомфлот» модернизировала лихтеровоз, который способен перевозить порядка 450 рефконтейнеров. Таким образом, для дальневосточной рыбы сократиться путь до рынков Европы, что позволит рыбной отрасли региона выйти на новый уровень, создав новые рабочие места и повысив поступления в бюджет.

Планируется, что первый рейс пойдет уже в августе 2019 года из Петропавловска-Камчатского. Необходимость новых рынков объясняется тем, что в 2018 году в России был добыт рекордный объем тихоокеанских лососей – свыше 670 тыс. тонн, основные объемы (500 тыс. тонн).

Уже есть положительный опыт доставки рыбной продукции с Дальнего Востока по Севморпути. В 2018 году продукцию из тихоокеанских лососей доставила компания «Доброфлот».

В ходе совещания по данному вопросу глава «Атомфлота» Вячеслав Рукша сообщил, что в целях транспортировки рыбы может быть задействован атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» вместимостью более 1300 контейнеров, который способен самостоятельно преодолевать льды до 1,5 м.

«Если коллеги нас поддержат, в сезон 2019 года может быть организовано несколько рейсов с заранее известным расписанием движения», – отметил Вячеслав Рукша.

По данным ученых, в 219 году рекомендуется увеличить объем вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России. Уже сейчас понятно, что он будет больше 2017 на 30% и составит 461 тыс. тонн. Выловы тихоокеанских лососей сравнивают по четным и нечетным годам в связи с особенностями биологических циклов рыбы. Традиционно основным объектом промысла является горбуша, а ведущим районом промысла - Камчатка. Лососевая путина начинается на Дальнем Востоке с 1 июня и продолжается до ноября.

Екатерина Брязгунова