Двойные комиссии при оплате услуг ЖКХ исключат, сообщает DEITA.RU. В федеральной антимонопольной службе сказали, что собираются исключить избыточные комиссионные банку.

В ФАС говорят, что стоимость услуг банков за перевод денег уже учитывается при расчете тарифов. Так положено по закону. Гражданин при перечислении платежа уже оплачивает услуги банка, но только того, с которым у поставщика заключен договор. А это, в основном, крупнейшие кредитные организации.

Если оплатить счета через банк, с которым договор не заключен - комиссия будет оплачена вами дважды. А сам банк получает плату за операцию, которую даже не проводил.

По новым правилам сумма платежа за ЖКХ уменьшится, а комиссия за перевод денег взиматься будет, но только единожды и тем банком, который выбрал потребитель.

Нововведение неоднозначно. Критично оно отразится лишь на крупных банках, с которыми заключили договор поставщики. Остальные банки, как правило, и сейчас не пытаются зарабатывать на гражданах, делают перевод бесплатным. К тому же, сейчас распространена оплата квитанций наличными через терминалы, при которой комиссия также не взимается.

Введение нового правила оплаты может сократить количество точек приема оплаты, усложнить саму процедуру приема платежа и увеличить дебеторскую задолженность в сфере ЖКХ. Но в ФАС утверждают, что так можно бороться с необоснованным преимуществом, которые получили крупные банки при заключении договора с УК.

Предполагается, что новый порядок вступит в силу уже в июле этого года.

Анастасия Туркова