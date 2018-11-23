На следующем заседании Госсовета будут рассмотрен ряд инициатив, касающихся алкоголя, сообщает DEITA.RU.



В частности, предлагается ограничить его продажу в жилых районах и повысить ограничение возраста для его покупки до 21 года. Соответствующие меры обсудили эксперты на сессии профильной подгруппы Госсовета в Якутии.

Теперь с этими предложениями предстоит ознакомиться Владимиру Путину на следующем заседании высшего совещательного органа страны в апреле текущего года. Кроме тем, касающихся непосредственно алкоголя, специалисты подготовят свои идеи для представления президенту и по другим направлениям оздоровления нации.

Дмитрий Шевенко