С 1 марта 2019 года в России будет обязательной маркировка на табачных изделиях, сигаретах и фотокамерах и на ряде других продуктов, сообщает DEITA.RU.

Вступает в силу закон об обязательной маркировке табачных изделий. Это необходимо для учета производства, перевозки через таможенную границу РФ или границу Евразийского экономического союза.

Будет начат и эксперимент с маркировкой духов, туалетной воды, шин, покрышек и некоторых предметов одежды. Эти товары получат уникальный код, который занесут в единую базу. Предполагается, что это поможет уберечь покупателей от подделок.

Ирина Петрова