Пристрастие к сладкой газировке усугубляет симптомы рассеянного склероза, сообщает DEITA.RU. Исследователи Американской академии неврологии установили связь между употреблением напитков с высоким содержанием сахара и риском развития аутоиммуного заболевания.

В изучении последствий чрезмерного употребления сладкой воды и содовой приняли участие 135 человек, страдающих рассеянным склерозом. При этом было установлено, что страсть к сахаросодержащим напиткам увеличивала прогрессию болезни в пять раз, по сравнению с теми, кто пил газировку лишь изредка.

Дмитрий Шевченко