В Японии выходили самого маленького новорожденного, который когда-либо появлялся на свет, сообщает DEITA.RU.

Его вес составил всего 268 граммов. По данным The Japan Times, мальчик появился на свет в результате экстренного кесарева сечения на 24-й неделе беременности. В связи с малым весом и недоношенностью, ребенку пришлось провести в больнице более шести месяцев. За это время его вес увеличился до 3238 граммов и его выписали домой.

Напомним, в 2018 году очень маленький ребенок родился в Великобритании, Когда он появился на свет, его вес составлял 340 граммов.

Таисия Масина