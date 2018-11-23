Комитет Государственной Думы по экономической политике планирует рассмотреть 12 марта законопроект о контроле за производством алкоголя в домашних условиях, сообщает DEITA.RU.

Сейчас региональные власти контролируют только розничные организации на предмет соблюдения лицензионных требований и выполнение правил продажи спиртного.

Разработчики документа считают, что этих полномочий субъектам Федерации недостаточно. В документе предлогается дать региональной власти право следить за маркировкой алкоголя акцизными марками, отслеживать наличие информации о спиртном в ЕГАИС.

В случае принятия законопроекта регионы будут отслеживать производство спиртного в домашних условиях, а также его продажу по ценам ниже рыночных.

Дмитрий Санников