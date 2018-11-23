Во Флориде пилот погиб во время столкновения легкомоторного самолета с многоэтажным жилым домом. Все жильцы здания экстренно эвакуированы, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет портал Miami Herald.

Рекламный самолет, летающий вдоль пляжа Форт-Лодердейл, врезался в жилое здание между 16-м и 17-м этажами в пятницу, 1 марта, около полудня. После этого воздушное судно рухнуло на террасу с бассейном. Пилот погиб. Больше никто не пострадал.

По словам начальника пожарной службы Форт-Лодердейла Стивена Голлана, удар был такой силы, что пробил стену здания и выбил посудомоечную машину, оставив зияющую дыру в кухне.

На данный момент ведутся строительные работы по восстановлению помещения.

Екатерина Брязгунова