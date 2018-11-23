Легкомоторный частный самолет потерпел крушение в Подмосковье, сообщает DEITA.RU.

По предварительным данным воздушное судно упало на частный дом, расположенный в садовом товариществе «Отдых».

Как пишет РГ, погибли два человека, находившиеся в момент крушения на борту. Причины и подробности происшествия на данный момент выяснятся.

Напомним, в начале февраля небольшой двухмоторный самолет упал в жилом районе штата Калифорния в США, известно о двух жертвах, еще двое попали в больницу.

Таисия Масина