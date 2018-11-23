Фотографию коалы, сделанную фотографом по имени Росс Лонг, активно обсуждают пользователи соцсетей, отмечая "сексуальность" зверька, сообщает DEITA.RU.

Фото было сделано в Австралии во время путешествия фотографа. Как говорит сам Лонг, он случайно увидел животное на Золотом побережье в Квинсленде.





В Instagram фото уже собрало большое количество лайков и комментариев. Пользователи в шутливой форме пишут, что такому позированию, как у коалы, стоит поучиться многим женщинам.

Ирина Петрова