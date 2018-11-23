Министерство труда назвало самые высокооплачиваемые вакансии в России, сообщает DEITA.RU.

Как пишут «Известия», в Минтруде России составили рейтинг вакансий с самыми высокими предложениями по зарплате, поступившие в службы занятости в 2018 году.

Выше всего работодатели оценивают управленцев. Так, за должность коммерческого директора фармкомпании предложено 420 тысяч рублей.

А генеральный директор консалтинговой фирмы будет получать порядка 400 тысяч рублей. Зарплата директора рекламной кампании оценена на 40 тысяч меньше. А доход директора экономического отдела на машиностроительном заводе составляет ещё меньше - 300 тысяч рублей.

Ценятся на бирже труда и представители технических специальностей: труд механика оборудования на рыбодобывающем производстве оценили в такую же сумму.

Капитан же либо старпом на рыбодобывающем судне будет получать 300 тысяч рублей. Главному инженеру предлагают 380 тысяч рублей. А главный технолог винодельческого производства обойдется в 360 тысяч. Начальник участка по добыче угля зарабатывает меньше - 300 тысяч рублей.

Ещё одной высокооплачиваемой вакансией стал пилот самолёта с предлагаемой зарплатой в 330 тысяч рублей.

Андрей Горюнов