Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в дисциплине фулл-контакт сегодня назовет победителей, сообщает DEITA.RU.

В воскресенье, 10 марта, в многофункциональном комплексе с универсальными и специализированными залами «Восток-спорт» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17) все поклонники этого зрелищного вила спорта увидят самые яркие и красивые бои. В важных соревнованиях принимают участие более 70 лучших бойцов со всего Дальнего Востока – победителей и призеров краевых и областных турниров в регионах ДФО.





«Желаю победы сильнейшим и удачи всем участникам чемпионата и первенства ДФО, который проводится в Приморском крае, — сказал советник вице-губернатора Приморья, президент краевой Федерации кикбоксинга Виктор Тарабарин. — Уверен, что бойцы, которые вышли в финал, продемонстрируют сегодня свое мастерство и порадуют зрителей. Очень приятно, что многие полюбили наш вид спорта и с удовольствием приходят поболеть и поддержать участников», — отметил Виктор Тарабарин.

Напомним, турнир открылся в самый любимый женский праздник, 8 марта, а сегодня, 10 марта, станут известны имена победителей и призеров чемпионата и первенства ДФО по кикбоксингу. Начало финалов – в 11 часов, вход свободный.

Инна Эстрина