Клиенты Сбербанка, пользующиеся сервисом мгновенных переводов, получили новую возможность, сообщает DEITA.RU.

Теперь они смогут переводить деньги с карт на кошельки WebMoney и обратно по их номеру или по номеру телефона.

Как рассказали представители организации, для перевода достаточно знать номер телефона, к которому привязана карта или кошелек. Деньги поступают мгновенно.



Минимальная сумма перевода составляет 10 рублей, максимальная – 15 000 рублей.

Тем временем Сбербанк предупредил, что в будущем россияне столкнутся с новым видом банковского мошенничества. Уже в ближайшие шесть месяцев потенциальным жертвам могут начать звонить роботы, способные подделать любой голос.

Таисия Масина



