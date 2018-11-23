В отделении Сбербанка на Кутузовском проспекте шедеврально поздравили своих клиенток с Международным женским днем, сообщает DEITA.RU.

Праздничную атмосферу создавали скрипачи, а также огромная пирамида из стеклянных бокалов, которую бармен должен был мастерски наполнить шампанским.

Но вдруг в одну секунду что-то пошло не так, один из бокалов переполнился напитком и отказался подчиняться общей схеме, предательски рухнув. За ним, под бурные аплодисменты и ободряющие крики присутствующих с грохотом рухнула вся стеклянная пирамида.

Таисия Масина