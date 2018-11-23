Вице-премьер Татьяна Голикова обсуждала вопрос о пенсионных выплатах отдельным категориям граждан и «даже считала в столбик». Это было перед обращением Путина к Федеральному собранию, сообщает DEITA.RU.

Слова Голиковой прозвучали на телеканале «Россия-1».

«Мы даже считали в столбик, я честно вам говорю", - сказала вице-премьер. Она отметила, что у них с Путиным была серьезный спор.

Люди напрямую обращались к президенту. Многие россияне утверждали, что так и не увидели обещанной индексации, и обращались напрямую к президенту.



Михаил Грач