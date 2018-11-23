«Роскачество» рассказало, как выбрать идеальные цветы к 8 марта, сообщает DEITA.RU.

Во-первых, не стоит покупать уже готовые композиции, они могут быть собраны из несвежих цветов. Во-вторых, обратите внимание на состояние стеблей и листьев. У свежих цветов они упругие, мясистые, без внешних повреждений и пятен, с такими же листьями. Срез на конце стебля должен быть влажным и светлым, без постороннего запаха.

У хранения букетов тоже есть свои секреты. К примеру, чтобы сохранить букет как можно дольше, первым делом следует обновить срез на 2–3 см, держа стебли под струей воды.

Вазу с букетом лучше всего разместить в прохладном месте, подальше от сквозняков, прямых солнечных лучей и отопительных приборов.

Розы и лилии любят прохладную воду, тюльпаны - холодную, лучше со льдом. Герберам нужна вода комнатной температуры. Сирени и хризантемам - теплая вода.

Таисия Масина