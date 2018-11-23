Житель поселка Сибирцево предстанет перед судом за мошенничество в сфере кредитования. Мужчина приобрел за 15 тыс. рублей фиктивные документы, согласно которым он якобы был трудоустроен в коммерческую компанию, сообщили DEITA.RU в прокуратуре Приморья.

Злоумышленник предоставил их консультанту банка и взял кредит на сумму порядка 1,4 млн рублей.

Обналичив денежные средства, заемщик присвоил их, распорядившись по собственному усмотрению, не намереваясь в дальнейшем исполнять обязанности по возврату кредита.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Михаил Грач