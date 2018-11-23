В Приморье осужден житель села Казанка, который пытался убить своего знакомого, передаёт DEITA.RU.



Как следует из сообщения краевой прокуратуры, преступление совершено осужденным в феврале 2018 года в ходе совместного распития спиртных напитков с односельчанами. В процессе общения один из участников, оказавшийся потерпевшим, попытался выгнать осужденного из квартиры.

Такое отношение явно не понравилось фигуранту уголовного дела, и он решил восстановить своё достоинство ударом топора по голове обидчика. В результате потерпевший получил тяжкий вред здоровью, однако остался жив.

За содеянное суд назначил сельскому жителю наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Дмитрий Шевченко