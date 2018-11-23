Сразу несколько петиций с требованием запретить съемки фильма «Брат-3» появилось на портале Change.org, сообщает DEITA.RU.

Подписавшиеся протестуют против съемок, так как в киноленте собираются задействовать лиц с уголовным прошлым и актеров, не имеющих отношения к фильмам "Брат" и "Брат-2.

Поклонники первых двух частей картины считают, что это оскорбляет память Сергея Бодрова-младшего и режиссера Алексея Балабанова. По мнению сторонников запрета, создатели третьей части хотят «нажиться на чужой славе» и «заработать черным пиаром себе на хлеб».

В феврале музыкант и шоумен Стас Барецкий заявил о съемках третьей части фильма «Брат». Он рассказал, что хочет задействовать в съемках не только актеров, но и бывших заключенных, и заявил, что основанная на реальных событиях картина получится скандальной.

Ирина Салтыкова отметила, что не может найти слов, чтобы прокомментировать происходящее. «Какой «Брат-3»? Мне кажется, идея ужасная. Режиссера нет в живых, главного героя нет в живых. Как это может быть? Я снималась во второй части фильма, но у меня даже слов не находится», - заявила Ирина Салтыкова.

Дмитрий Санников