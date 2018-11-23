Член Совета Федерации Сергей Леонов намерен обратиться в правительство с предложением о надбавке к пенсии для сельских бухгалтеров и экономистов, сообщает DEITA.RU.

По мнению сенатора, необходимо включить сельских бухгалтеров и экономистов в список тех, кому положены надбавки.

Повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии для жителей сельской местности устанавливается в соответствии с правительственным Списком работ, производств, профессий и специальностей.

Позиций в этом самом списке содержится более 500. Пенсионеры, отработавшие по этим специальностям на селе более 30 лет, имеют право на 25-процентную надбавку к фиксированной выплате к пенсии. При этом бухгалтер и экономист в список сейчас не входят, так как эти профессии не предполагают непосредственную работу в поле или с животными.

Как считает сенатор Сергей Леонов, делить сельчан на категории нельзя, так как они все занимаются тяжелым трудом. Сенатор заявил, что сенатор намерен направить обращение в правительство с просьбой включить эти должности в список и заложить в бюджете Пенсионного фонда на 2020 год средства на выплату надбавки и этой категории граждан.

Дмитрий Санников