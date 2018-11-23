Сердечные приступы стали все чаще фиксироваться у женщин в возрасте от 35 до 54 лет, сообщает DEITA.RU.

Кардиологи из медицинской школы Университета Северной Каролины провели исследование, изучая здоровье 29 тысяч пациентов в течение 19 лет. В результате выяснилось, что с 2010 по 2014 годы количество случаев инфарктов в США среди этой категории женщин возросло на 27%.

Помимо наиболее распространенных признаков сердечного приступа, таких как одышка, боли в руках, животе, спине, шее, тошнота и потливость без причин, есть более неожиданный симптом, присущий только женщинам - это боль в челюсти, в пояснице, в руках, чрезмерная усталость и изжога.

Для того, чтобы снизить риск смерти от сердечного приступа необходимо, по мнению специалистов, увеличить в своем рационе количество потребляемых омега-3 жирных кислот, полученных из морепродуктов и растительных источников.

Таисия Масина