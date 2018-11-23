Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что к середине апреля кабмин подготовит новые критерии для оказания социальной помощи гражданам, об этом он написал в Twitter, сообщает DEITA.RU.

Глава правительства подчеркнул, что зачастую помощь получают не те, кто действительно в ней нуждается. В связи с этим он предложил учитывать не только уровень доходов, но и смотреть расходы граждан.

Напомним, ранее премьер-министр придумал, как вытащить россиян из бедности. По его мнению сухие цифры статистики не могут дать полной картины для различных выплат и пособий, поэтому каждого, кто оказался за чертой бедности, стоит изучить более тщательно и составить его социальный портрет. Тогда, уверен глава кабмина, появится возможность помочь людям "получить образование, преимущества на рынке труда, заняться вопросами здоровья, создать возможности заняться малым бизнесом, кто этого захочет".

Таисия Масина