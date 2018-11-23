01 марта 2019 года структурное подразделение «Северные электрические сети» хабаровского филиала АО «ДРСК» отмечает свое 55-летие, сообщает DEITA.RU. Сегодня предприятие является одной из крупнейших энергетических компаний на севере Хабаровского края, в ведении которой находится около 3000 км линий электропередачи 0,4-6-10-35-110 кВ и порядка 80 подстанций 35-110 кВ.

История Северных электрических сетей началась в далеком 1958 году в качестве четвёртого сетевого района РЭУ «Хабаровскэнерго». Лишь 01 марта 1964 года подразделение было обособлено, начав функционировать как отдельное предприятие. За эти годы на севере края работниками СЭС было инициировано и успешно завершено сразу несколько легендарных «народных» строек: ЛЭП-220 кВ «Хабаровск – Комсомольск» и подстанции 220/110/10 кВ «Старт» (1981 год), ЛЭП-500 «Хабаровск – Комсомольск» и подстанции 500 кВ «Комсомольская» (1984 год), ВЛ-220 кВ «Высокогорный – Ванино» (1987 год) и т.п.

Среди крупных проектов, реализованных энергетиками в северных районах региона в последние годы – масштабная реконструкция воздушной линии 110 кВ «Многовершинная – Николаевск-на-Амуре», комплексное обновление сразу двух подстанций Комсомольска-на-Амуре – ПС 110 кВ «Береговая» и ПС 35 кВ «Городская», выдача дополнительных мощностей ГЛК «Холдоми».

В юбилейный год сетевая компания планирует электрифицировать площадки территории опережающего развития «Николаевск», а также произвести комплексную модернизацию подстанции 35/10 кВ «Тишкино», расположенной в Советско-Гаванском муниципальном районе.

Екатерина Брязгунова