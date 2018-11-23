В Вашингтоне сильно нервничают по поводу своих нереализованных возможностей в Северном Ледовитом океане, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Но любые претензии американцев на Северный морской путь, соединяющий Европу с Тихим океаном и Юго-Восточной Азией, заранее носят провокационный характер, заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан I ранга Константин Сивков. Эксперт объяснил, почему США не в силах отнять у России эту важнейшую коммуникацию.

По словам доктора военных наук, в настоящее время Россия прочно контролирует Севморпуть, поскольку на ее территории в настоящее время расположены все необходимые элементы его инфраструктуры. Речь идет о лоциях, отслеживании изменений рельефа дна и обеспечении проводки судов ледоколами. Сюда же можно отнести и тему береговой инфраструктуры в части обеспечения безопасности при аварийных ситуациях, а также вопросы, связанные с наземными средствами обеспечения навигации, маяками, фарватерами и прочее.

Василий Кучин