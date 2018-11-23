Аномально теплая зима пробудила в феврале не только подснежники и клещей, но и бабушек, торгующих клубникой прямо "с огорода", сообщает DEITA.RU.

Замечены они пока только в городе Уссурийске на улице Чичерина, однако тенденция рискует распространиться повсеместно.





Тем временем, знающие люди предупреждают - покупать такую клубнику опасно, ведь выросла она не в огороде, как нас пытаются убедить торговцы, а в лучшем случае - в теплице на химикатах: "С антибиотиками, вкуснятина" ,"Кушайте "таблицу Менделеева", "Как то однажды я попробовала такую красоту в марте месяце в Китае, потом лечилась от аллергии", "Теплицы стоят вдоль дорог Октябрьского района и в каждой из этих теплиц сейчас эта отрава".

Таисия Масина