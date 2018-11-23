Шведская школьница Грета Тунберг, которой на данный момент 16 лет, может получить Нобелевскую премию мира за свой вклад в борьбу с глобальным потеплением, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "РГ".

В августе прошлого года девочка устроила одиночный пикет и заявила, что не будет ходить на уроки, пока правительство не станет выполнять условия Парижского договора по сокращению вредных выбросов. Юную активистку после этого пригласили выступить на конференцию ООН и на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



Михаил Грач