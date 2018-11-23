Сотрудники полиции задержали молодого человека, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает специальный корреспондент DEITA.RU. Преступление произошло в заброшенном здании бывшего детского сада в Находке.

Сама потерпевшая пояснила, что злоумышленник по имени Александр с применением физической силы и угроз насильно вступил с ней в интимную связь, а затем скрылся.

Стражи порядка установили личность и задержали подозреваемого, который сам оказался несовершеннолетним жителем Находки. По факту изнасилования проводится доследственная проверка и необходимые экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Игорь Бегунов