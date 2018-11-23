В вечернее время врачи скорой доставили в больницу Владивостока 8-летнего мальчика с симптомами отравления парами горения. Школьник был обнаружен в районе бункеров на улице Героев Тихоокеанцев.

О несовершеннолетнем в полубессознательном состоянии врачам сообщили случайные прохожие. Выяснилось, что подросток надышался дымом от горевшей неподалеку в костре резины и пластмассы, поэтому почувствовал себя плохо.

Медики доставили мальчика в больницу, где он был госпитализирован в токсикологическое отделение, где ему оказали необходимую помощь. В отношении родных школьника, проживающих на улице Надибаидзе, сотрудники полиции проводят проверку. Не исключено, что они будут привлечены к административной ответственности за недосмотр за своим ребенком.

Игорь Бегунов