Очередной чудовищный случай произошел в российской школе, сообщает DEITA.RU.

Пятиклассники из города Кудрово Ленинградской области устроили в школе экстремистскую акцию в честь 8 Марта. Об этом сообщила мать одной из учениц школы в своем аккаунте Facebook.

По словам женщины, пятиклассники начали свою акцию с расклеивания листовок, на которых был изображен перечеркнутый символ Венеры. Затем антиженское мероприятие перешло в пинки школьницам, от которых пострадали и девочки постарше – из 8 класса.

Накануне DEITA.RU выясняло, что не так с российской школой, ее учениками и учителями? И не становится ли она просто опасным местом для не столько физического, сколько нравственного и умственного здоровья всех участников образовательного процесса? - спросили мы у учителей, психологов, родителей и у школьников.

Дмитрий Санников