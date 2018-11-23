Подведены итоги основного этапа собеседования по русскому языку, которое прошли ученики 9 классов во всех школах Приморья. Участие в мероприятиях приняли 18 918 ребят, менее 3% из них выполнят процедуру повторно в резервные сроки.

На участие заявились 19 113 школьников, прошли процедуру 18 918 ребят. Из них успешно справились 97,1% участников. Для выпускников, получивших “незачет”, либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни – 13 марта и 6 мая.

Участники итогового собеседования выполнили четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. В качестве текстов было предложено более 50 текстов о знаменитых россиянах: художниках, писателях, спортсменах, ученых. Этот список открыт и в дальнейшем будет пополняться.

Михаил Грач