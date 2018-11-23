Утром 12 марта в Благовещенске в школе №4 неизвестный распылил перцовый баллончик, сообщает DEITA.RU.



По информации «Амур.инфо», после инцидента все ученики были эвакуированы. МВД занялось проверкой случившегося. По предварительным данным, злодеяние совершил кто-то из числа самих школьников.

По словам родителей, некоторые ученики жаловались на плохое самочувствие, кашляли и испытывали проблемы с дыханием. Как сообщается, к данному моменту ситуация в школе стабилизировалась, здоровью детей ничего не угрожает.

Дмитрий Шевченко